Внеочередное заседание Рады может состояться на этой неделе, заявили в «Слуге народа»

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Александр Клименко

https://racurs.ua/n151855-vneocherednoe-zasedanie-rady-mojet-sostoyatsya-na-etoy-nedele-zayavili-v-sluge-naroda.html

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Верховная Рада, которая сейчас рассматривает более 3 тыс. поправок к законопроекту № 2194, призванному разрешить передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность, фактически заблокирована для рассмотрения других важных вопросов.

На этой неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения других законопроектов. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила член фракции «Слуга народа», заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Парламент пока рассмотрел только 160 из 3 тыс. 128 поправок ко второму чтению законопроекта № 2194. До завершения рассмотрения всех поправок принимать другие законопроекты депутаты могут только в ходе внеочередных заседаний.

Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят на повестке дня, — отметила Пидласа.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире «Украины 24» заявил, что не исключает, что парламент из-за большого количества поправок к этому законопроекту может собираться на заседания ночью.

Напомним, во время рассмотрения поправок к законопроекту № 2194 народный депутат из ОПЗЖ Нестор Шуфрич перешел на русский язык, мотивируя это тем, что украинский язык его оппоненты уже не понимают.