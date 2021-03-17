Зеленский. Фото: Лига

https://racurs.ua/n151856-zelenskiy-vyzyvaet-negativnye-emocii-u-bolshinstva-ukraincev-opros-infografika.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, вызывает преимущественно негативные эмоции у большинства респондентов — 39%. Еще 18% украинцев заявили о положительных эмоциях от Зеленского, 18,5% ˗ о преимущественно положительных, 26% украинцев имеют в равной степени негативные и позитивные эмоции от президента, а у 13% он вообще не вызывает каких-то эмоций.

Личные качества президента также не были оценены высоко респондентами — большинство украинцев считают, что Зеленский не соответствует посту президента. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».



Так, 47% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 18% считают, что соответствуют, а 29% думают, что они соответствующие и не соответствующие равной степени.

Также украинцы дали оценку компетентности президента Зеленского. По их мнению, Зеленский не имеет достаточного профессионального опыта и компетентности, чтобы быть президентом.

По пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает «профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют», а самый высокий — что он «обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью»), 58% опрошенных выбирают баллы «1» или «2», соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 16% — баллы «4» или «5», соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности.



Результаты деятельности Зеленского на должности президента преимущественно оценивают отрицательно. Такой ответ дали 44% опрошенных. 15% респондентов преимущественно положительно оценивают деятельность президента, а 37% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты.

Относительно ожиданий от дальнейшей деятельности Зеленского на должности президента Украины, то у 41% респондентов эти ожидания являются преимущественно негативными, в 19% — преимущественно положительными, 30% опрошенных считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Это показывают результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» в период с 5 по 9 марта 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.