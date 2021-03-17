Пожар в Раде - загорелся пульт для голосования, фото - А.Гончаренко

https://racurs.ua/n151859-pojar-v-rade-zagorelsya-pult-dlya-golosovaniya-foto-video.html

Ракурс

Пожар в Верховной произошел 17 марта. В секторе фракции «Голос» загорелся пульт для голосования.

Спикер объявил перерыв на 15 минут, пока сотрудники аппарата отремонтируют пульт, а сессионный зал проветрится. Загорелся пульт у нардепа Леси Василенко — из него пошел белый дым.

Еще даже первой тысячи поправок по земельному закона не прошли, — иронизирует в Телеграм по этому поводу нардеп от СН Александр Качура.

Рада уже два дня рассматривает более 3 тыс. поправок к одному из законов, которые закрепляют земельную реформу в Украине.

Это не первый случай задымления в паламенте. Во время внеочередного заседания 13 мая 2020 года у нардепа Максима Ткаченко загорелся пульт.