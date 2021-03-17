Акция. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n151860-kreml-obidelsya-na-akciu-protiv-ego-diplomatov-v-kieve-zayavlenie.html

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Кремль отреагировал на акцию у посольства России в Украине, посвященную годовщине псевдореферендума в Крыму. В Министерство иностранных дел России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест.

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает акцию как грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом сообщили в МИД России.

Там заявляют, что Украина не соблюла положений конвенции, касающихся обязательств принимающей стороны по предотвращению нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставления гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

Россияне также потребовали от украинской стороны принять меры для проведения расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать в дальнейшем подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские дипломаты засветились на печатных плакатах, где «от первого лица» признали факт незаконной аннексии полуострова Крым Российской Федерацией. На плакатах российские дипломаты также «признаются» в работе на ФСБ.