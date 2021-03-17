Виталий Кличко, фото: Footballua.tv

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Локдаун в Киеве может начаться в ближайшее время, если действующие тенденции будут сохраняться.

Речь идет о нескольких дннях, максимум — неделе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

Кличко отметил, что в последние дни наблюдается стремительный рост количества больных COVID-19.

Если дальше динамика будет продолжаться — мы не исключаем, что через несколько недель мест в больницах не будет, — отметил мэр Киева.

По словам Кличко, в Киеве есть 4,5 тыс. больничных мест, в больницах уже есть 3,7 тыс. пациентов. Еще 11 тыс. мест есть у ведомственных больницах и он обратился к правительству с просьбой выделить для больных COVID-19 киевлян места в этих учреждениях.

Также Кличко отметил, что городские власти не имеют полномочий усиливать карантин. Поэтому, отмечает мэр Киева, он из-за ситуации с коронавирусом был вынужден обратиться к правительству с требованием расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в «оранжевой» зоне.

Нам однозначно нужны совместные усилия с центральной властью, чтобы, к сожалению, ограничивать, то, к чему мы шли — позволяли работу бизнеса, — отметил мэр Киева.

Кличко отмечает, что карантин может вводить исключительно центральное правительство.

С 17 февраля города не вправе усиливать карантин на своей территории, — отметил он.



Напомним, эпидемия коронавируса в Киеве второй день подряд обновляет исторический максимум.