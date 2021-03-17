ДТП. Фото: Local 4

https://racurs.ua/ua/n151864-tesla-na-avtopiloti-vletila-pid-vantajivku-foto-i-video-dtp.html

Ракурс

Tesla (Тесла), автомобіль компанії Ілона Маска, потрапив у ДТП у Детройті, США. Автопілот автівки не розпізнав вантажівку, через що відбулося зіткнення на великій швидкості.

Авто застрягло під вантажівкою. Внаслідок ДТП травми отримав водій та пасажирка Тесли. Про це повідомляє Local 4.





Американська влада розпочала розслідування цієї аварії. Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розслідує вже приблизно півтора десятка подібних аварій. Перша з них трапилася 7 травня 2016 року у Флориді. Тоді Джошуа Браун, водій Tesla Model S, активував автопілот, а той не впізнав фуру, і направив електромобіль прямо під неї. Внаслідок зіткнення в електромобіля знесло дах, Джошуа Браун загинув.





1 березня 2019 року у Флориді відбулася ще одна така сама аварія, в якій загинув водій Tesla Model 3 Джеремі Берен Банер. 1 червня 2020 року схожий інцидент стався на Тайвані, але тоді, на щастя, ніхто не загинув, оскільки водій електромобіля в останній момент застосував екстрене гальмування.

Зараз Tesla тестує на клієнтських машинах так званий повний автопілот — програму Full Self-Driving (FSD), здатну самостійно проїжджати перехрестя, і в теорії, доїхати з однієї точки в іншу взагалі без участі водія. При цьому формально FSD — це, як і раніше, автопілот другого рівня за класифікацією SAE, що вимагає постійного контролю з боку людини. Ось цей контроль, на думку американської Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), потрібно формалізувати й внести в законодавство — відповідний рекомендаційний лист рада направила до Мінтрансу США, якому підпорядковується NHTSA, 1 лютого цього року.





Восени минулого року Euro NCAP розкритикував Tesla Model 3 за те, що вона вводить в оману водія, і бореться з ним, коли той намагається взяти керування на себе, щоб об’їхати раптово виниклу на дорозі перешкоду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що викрасти електричний автомобіль Tesla для хакерів виявилося досить легко. Фахівець з комп’ютерної безпеки Леннерта Воутерс з Бельгії зламав електромобіль Tesla Model X за допомогою протоколу Bluetooth і спеціального обладнання вартістю близько 300 дол. Для цього йому знадобилося 90 секунд.