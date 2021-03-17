В Украине усиливают борьбу с лесными пожарами

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17 марта 2021 года опубликован закон № 1259-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий».

Положения данного закона направлены на борьбу с лесными пожарами.

В частности, запрещается сжигать сухую растительность или ее остатки в прибрежных полосах рек, водоемов, на островах, занятых лесами, береговых полосах и полосах отведения вокруг водоемов, защитных полосах вдоль морей и заливов.

В случае нарушения запрета, виновные будут нести административную или уголовную ответственность, в зависимости от последствий пожара.

При этом новый закон возлагает обязанность по предотвращению пожаров не только на владельцев земельных участков, но и на их арендаторов.

Землепользователи теперь обязаны самостоятельно косить и орать земли, которые прилегают к торфяникам, полезащитным лесным полосам лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.

Скошенную траву землепользователи также должны будут убрать для избежания ее воспламенения.

Несмотря на то, что законопроектом предусматривалось также увеличение штрафов за сжигание и уничтожение защитных и лесных насаждений, опубликованный закон таких изменений не содержит.

На сегодняшний день размер штрафов за сжигание и уничтожение защитных и лесных насаждений составляет от 510 до 1020 гривен.

Закон № 1259-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий» вступит в силу 17 июня 2021 года.