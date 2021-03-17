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Ракурс
ВСП наказала судью ВАКС за дело «пленок Вовка». Фото: volynnews.com

«Пленки Вовка» — ВСП наказал судью Антикоррупционного суда

17 мар 2021, 15:58
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Высший совет правосудия привлек к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка.

Этот служитель Фемиды ведет дело против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. К Бицюку Первая дисциплинарная палата ВСП применила предупреждение, хотя докладчик по делу выступал за выговор с лишением доплат в месяц. Об этом 17 марта сообщил «Центр противодействия коррупции» в Telegram.

Отмечается, что на судью Антикорсуда пожаловались адвокаты и подозреваемые по резонансному делу «пленок волка». Бицюка обвинили в том, что он якобы не проверил, приобрели ли фигуранты дела статус подозреваемых, когда продлевал сроки расследования в сентябре 2020 года. Также он якобы ненадлежащим образом уведомлял участников дела о дате заседаний.

Словом, ВСП мстит Бицюку за то, что продолжил расследование и не захотел сливать дело ОАСК. И пытается повлиять на то, чтобы сегодня он отказал НАБУ в продлении сроков следствия, — отметили в ЦПК.


Как известно, судья ВАКС Андрей Бицюк известен тем, что продлил сроки расследования дела ОАСК и разрешил НАБУ осуществить принудительный привод председателя суда Павла Вовка. Антикоррупционное бюро подозревает 12 человек, в том числе председателя ОАСК Павла Вовка и экс-руководителя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием.

Напомним, в декабре 2020 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда публично пожаловалась на давление со стороны Высшего совета правосудия. В ВАКС отметили, что один из членов ВСП пытался получить копии материалов дела, которое еще рассматривается.

Источник: Ракурс


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