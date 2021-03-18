Справу «плівок ОАСК» завершило розслідувати НАБУ — що далі

https://racurs.ua/ua/n151902-spravu-plivok-oask-zavershylo-rozsliduvaty-nabu-scho-dali.html

Ракурс

Справу про записи в кабінетах суддів Окружного адміністративного суду Києва завершило розслідувати Антикорупційне бюро.

Йдеться про факти вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями ОАСК.

Слідство завершено і 17 березня підозрюваним відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

В НАБУ нагадали, що серед підозрюваних голова ОАСК Павло Вовк, два його заступники, четверо суддів, голова Державної судової адміністрації України, двоє адвокатів.

Детективи вважають, що ці 11 осіб мали на меті захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

«Ракурс» повідомляв, що 17 березня слідчий суддя антикорупційного суду Андрій Біцюк відмовився продовжувати слідство у справі ОАСК. Учора офіційно був останній день для розслідування. До кінця доби у НАБУ і САП був строк для ухвалення таких рішень:

завершити розслідування без ключових експертиз за плівками та передати справу до суду в такому стані;

закрити справу через завершення строку на розслідування.

Цікаво, що саме 17 березня Вища рада правосуддя оголосила дисциплінарне стягнення Біцюку, який раніше дозволив привід Вовка до суду.

Детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування. Обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тис. годин.

Нагадаємо, що НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявили про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям.

В ОАСК заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити у Національному антикорупційному бюро, оскільки всі вони перебувають у відпустках. НАБУ декілька разів оголошувало в розшук Вовка. Той відкидає всі звинувачення та не з’являється на судові засідання. Для того, щоб вручити повістку Вовку з викликом на судове засідання 5 січня, НАБУ довелося провести спецоперацію поблизу Києва 24 грудня 2020 року. Але на суд підозрюваний так і не з’явився.