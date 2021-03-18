Як погода впливає на поширення COVID-19. Фото: liga.net

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Коронавірусна хвороба COVID-19 довше зберігає життєздатність за більш низьких температур.

При цьому потепління, зокрема у північній півкулі Землі, ще не привід для того, щоб послаблювати пильність у боротьбі з коронавірусом, відмовлятися від масок і відправлятися у подорожі. Про це йдеться у першій доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) про вплив погоди і якості повітря на пандемію COVID-19, повідомляється на сайті ООН.

Експерти вважають, що динаміка поширення коронавірусу у 2020 році та на початку 2021 року була обумовлена ​​в першу чергу запобіжними засобами, такими як обов’язкове носіння масок і обмеження поїздок, а не метеорологічними чинниками. Також на поширення впливає й мутація хвороби.

На нинішньому етапі дані не підтверджують, що метеорологічні чинники і фактори якості повітря можуть використовуватися як привід для ослаблення урядових заходів, спрямованих на зниження темпів передачі інфекції, — запевняє професор Бен Зайчик з Університету Джона Хопкінса в США.

За його словами, у перший рік пандемії хвилі інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах. Експерт не виключає, що подібна ситуація спостерігається й цьогоріч.

Науковці прийшли до висновку, щосезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та на COVID-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що COVID-19 завдав важчої «масової травми», ніж трагедія Другої світової війни. Пандемія цієї хвороби матиме далекосяжні наслідки для мешканців Землі.