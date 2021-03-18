Червонокнижні зубри потрапили в об'єктив камер волинських лісівників. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n151900-chervonoknyjni-zubry-potrapyly-na-kameru-sposterejennya-na-volyni-foto-video.html

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Червонокнижні зубри потрапили на одну із камер спостереження у Звірівському лісництві на Волині.

Всього в лісі є майже 20 камер, пише «Суспільне».

На відео видно родину з чотирьох особин. Щоб побачити якомога більше деталей, лісівники постійно переміщують фотопастки, залежно від виявлених слідів тварин.

Загалом на Волині працює майже сотня лісових камер спостереження. Спостереження за зубрами допомагає відстежувати їх маршрути, звички та кількість.

У січні на Волині організували зимовий облік зубрів. З’ясувалося, що у нацпарку «Цуманська пуща» лишилося всього 19 червонокнижних тварин.

На території області зубри з’явилися в 1965 році, тоді їх завезли з Біловезької пущі в рамках чинної на той час програми з реакліматизації.

За роки незалежності з 200−220 особин залишилася незначна їх кількість. За останні 25 років популяція зубра істотно зменшилася і знаходиться на межі зникнення в Україні.