Краснокнижные зубры попали в объектив камеры волынских лесоводов. Фото: Громадське

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Ракурс

Краснокнижные зубры попали на одну из камер наблюдения в Звиривском лесничестве на Волыни.

Всего в лесу есть почти 20 камер, пишет «Суспільне».

На видео видно семью из четырех особей. Чтобы увидеть как можно больше деталей, лесоводы постоянно перемещают фотоловушки, в зависимости от выявленных следов животных.

Всего на Волыни работает почти сотня лесных камер наблюдения. Наблюдение за зубрами помогает отслеживать их маршруты, привычки и количество.

В январе на Волыни организовали зимний учет зубров. Выяснилось, что в нацпарке «Цуманская пуща» осталось всего 19 краснокнижных животных.

На территории области зубры появились в 1965 году, тогда их завезли из Беловежской пущи в рамках действующей в то время программы по реакклиматизации.

За годы независимости из 200−220 особей осталось их незначительное количество. За последние 25 лет популяция зубра существенно уменьшилась и находится на грани исчезновения в Украине.