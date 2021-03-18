Позвонит ли Байден Зеленскому, рассказали в Белом доме

https://racurs.ua/n151899-pozvonit-li-bayden-zelenskomu-rasskazali-v-belom-dome.html

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Когда Джо Байден позвонит Владимиру Зеленскому, а также состоится ли в ближайшем будущем любая другая коммуникация президентов США и Украины, поинтересовались журналисты во время традиционного брифинга для СМИ в Белом доме.

Пресс-секретарь Администрации Джен Псаки в ответ сообщила:

Сейчас у меня нет предварительного перечня телефонных звонков иностранным лидерам. Обычно, мы анонсируем эту информацию за день до события. Но я убеждена, что у Байдена будет (общение с Зеленским — ред.) в скором времени.



Псаки также прокомментировала отношения США и России, которые, по ее словам, кардинально изменятся при президентстве Байдена по сравнению с политикой его предшественника Дональда Трампа. Спикер Белого дома подчеркнула, что Россия «заплатит определенную цену» за попытки вмешательства в американские выборы.

Напомним, президент США Джозеф Байден накануне назвал Путина убийцей, который заплатит за содеянное, в частности за вмешательство в американские выборы. В тот же день Россия отозвала из США своего посла.