Отношения с Москвой кардинально изменятся — Вашингтон

https://racurs.ua/n151898-otnosheniya-s-moskvoy-kardinalno-izmenyatsya-vashington.html

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Отношения США и России кардинально изменятся при президенте Джо Байдене по сравнению с политикой его предшественника Дональда Трампа. Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь Администрации Байдена Джен Псаки.

Отношения президента и этой администрации с россиянами будут значительно отличаться от того, что мы наблюдали на протяжении последних четырех лет. И мы уже видели доказательства его первого телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Президент Байден дал понять, что Соединенные Штаты ответят на ряд дестабилизирующих действий Москвы, — цитирует пресс-секретаря пресс-служба Белого дома.

Псаки также отметила, что Россия «заплатит определенную цену» за попытки вмешательства в американские выборы, что подтвердила разведка США.

Россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Вскоре мы расскажем об этом подробнее, — уточнила спикер.



Напомним, президент США Джозеф Байден накануне назвал Путина убийцей, который заплатит за содеянное, в частности за вмешательство в американские выборы. В тот же день Россия отозвала из США своего посла Анатолия Антонова.

Аппарат директора национальной разведки США 16 марта опубликовал доклад, посвященный вмешательству в выборы 2020 года. В нем утверждается, что власти РФ стремилась дискредитировать Байдена и Демократическую партию. Вашингтон намерен ввести санкции на основании этого доклада.