Відносини з Москвою кардинально зміняться — Вашингтон

https://racurs.ua/ua/n151898-vidnosyny-z-moskvou-kardynalno-zminyatsya-vashyngton.html

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Відносини США та Росії кардинально зміняться за президентства Джо Байдена у порівнянні з політикою його попередника Дональда Трампа. Про це на брифінгу у Білому домі заявила прес-секретар Адміністрації Байдена Джен Псакі.

Відносини президента і цієї адміністрації з росіянами значно відрізнятимуться від того, що ми спостерігали впродовж останніх чотирьох років. І ми вже бачили докази цього з його першої телефонної розмови з президентом Володимиром Путіним. Президент Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати також дадуть відповідь на низку дестабілізуючих дій Москви, — цитує прес-секретар прес-служба Білого дому.

Псакі також наголосила, що Росія «заплатить певну ціну» за спроби втрутитися в американські вибори, після того як розвідка США підтвердила факт втручання.

Росіяни, безумовно, нестимуть відповідальність за свої дії. Незабаром ми розповімо про це докладніше, — уточнила спікер.



Нагадаємо, президент США Джозеф Байден напередодні назвав Путіна вбивцею, який заплатить за скоєне, зокрема втручання в американські вибори. Пізніше того ж дня Росія відкликала зі США свого посла Анатолія Антонова.

Апарат директора національної розвідки США 16 березня опублікував доповідь, присвячену втручанню у вибори 2020 року. У ньому стверджується, що російська влада прагнула дискредитувати Байдена і Демократичну партію. Вашингтон має намір запровадити санкції на підставі цієї доповіді.