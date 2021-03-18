Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

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Ракурс

До вісімки найкращих команд поточного сезону 17 березня приєдналися лондонський «Челсі» та мюнхенська «Баварія».

«Баварія» виграла в «Лаціо» 2:1, а за підсумком двох матчів — 6:2. У Мюнхені забивали Роберт Лєвандовскі, Ерік-Максім Шупо-Мотінг і Марко Пароло за «лаціале».

«Челсі» добив «Атлетіко» і вдома 2:0 (3:0).

Учора «Реал» пройшов «Аталанту» 3:1. Найкращим гравцем у складі бергамасків за версією SofaScore визнаний українець Руслан Маліновський з оцінкою 7.5.

«Манчестер Сіті» без проблем здолав «Боруссію» 2:0 завдяки голам Де Брюйне і Гюндогана.

На 63-й хвилині матчу українець Олександр Зінченко вийшов на заміну у складі МС на вже звичну позицію лівого захисника.

«Ліверпуль» та ПСЖ також вийшли до чвертьфінальної стадії. За сумою двоматчевих протистоянь далі проходять й «Порту» та «Боруссія» Дортмунд. Молодий норвезький форвард «Боруссії» Ерлінг Холанд встановив черговий рекорд. Цього разу йому підкорилося досягнення у 20 забитих м’ячів у Лізі чемпіонів, для чого йому знадобилося всього 14 матчів.

Жеребкування пар наступного раунду ЛЧ відбудеться 19 березня о 13.00. Перші поєдинки чвертьфіналів Ліги чемпіонів заплановані на 6/7 квітня, матчі-відповіді — 27/28 квітня.

Під час жеребкування будуть визначені також потенційні півфінальні пари і номінальний господар фіналу у Стамбулі (29 травня).