Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

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Ракурс

К восьмерке лучших команд Лиги чемпионов текущего сезона 17 марта присоединились лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

«Бавария» выиграла у «Лацио» 2:1, а по сумме двух матчей — 6:2. В Мюнхене забивали Роберт Левандовски, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Пароло за «лациале».

«Челси» добил «Атлетико» и дома 2:0 (3:0).

Раньше «Реал» прошел «Аталанту» 3:1. Лучшим игроком в составе бергамасок по версии SofaScore признан украинец Руслан Малиновский с оценком 7.5.

«Манчестер Сити» без проблем одолел «Боруссию» 2:0 благодаря голам Де Брюйне и Гюндогана.

На 63-й минуте матча украинец Александр Зинченко вышел на замену в составе МС на уже привычную позицию левого защитника.

«Ливерпуль» и ПСЖ также вышли в четвертьфинальную стадию. По сумме двухматчевых противостояний дальше проходят и «Порту» и «Боруссия» Дортмунд. Молодой норвежский форвард «Боруссии» Эрлинг Холланд установил очередной рекорд. На этот раз ему покорилось достижение в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов, для чего ему понадобилось всего 14 матчей.

Жеребьевка пар следующего раунда ЛЧ состоится 19 марта в 13.00. Первые поединки четвертьфиналов Лиги чемпионов запланированы на 6/7 апреля, ответные — 27/28 апреля.

Во время жеребьевки будут определены также потенциальные полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Стамбуле (29 мая).