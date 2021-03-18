Убийство семилетней девочки на Херсонщине — МВД показало признание подозреваемого

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Убийство семилетней девочки Марии Борисовой на Херсонщине раскрыла Нацполиция. В Министерстве внутренних дел 18 марта обнародовали признание подозреваемого, которого задержали накануне.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что задержанный мужчина признался в изнасиловании и убийстве ребенка из села Счастливое в Херсонской области.

Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами — пять лет тюрьмы — это последняя ходка, а их было четыре. Он признался, как тело мертвой семилетней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом, — добавил Клименко.

По его словам, более значимым является вывод ДНК-экспертизы. В МВД отметили, что биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.

Мне известно, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и вместо этого обвинила другого человека. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу, — отметил глава Нацполиции.



Напомним, 14 марта полиция Херсонской области задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании малолетней. Всего проверялись биологические образцы шести мужчин.

Один из свидетелей видел, как вечером ребенок стоял у ограды дома, где живет подозреваемый, под его окнами, и наблюдала оттуда за окнами своего отца — неоднократно в этот день девочка подходила к квартире отца, потому что ждала от него подарка. Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека, в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году. Показаний он не дает.