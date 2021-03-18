Вбивство семирічної дівчинки на Херсонщині — МВС показала зізнання підозрюваного

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Вбивство семирічної дівчинки Марії Борисової на Херсонщині розкрила Нацполіція. У Міністерстві внутрішніх справ 18 березня оприлюднили зізнання підозрюваного, якого затримали напередодні.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що затриманий чоловік зізнався у згвалтуванні і вбивстві дитини з села Щасливе у Херсонській області.

Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах в нього є, адже за плечима — п’ять років в’язниці — це остання ходка, а їх було чотири. Він зізнався, як тіло мертвої семирічної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом, — додав Клименко.

За його словами, більш значущим є висновок ДНК-експертизи. В МВС наголосили, що біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому.

Мені відомо, що окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину… Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу, — зазначив очільник Нацполіції.



Нагадаємо, 14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні малолітньої. Загалом перевірялися біологічні зразки шістьох чоловіків. За словами начальника управління поліції в Херсонській області Олександра Прокудіна, підозрюваний у вбивстві 62-річний чоловік мешкав неподалік її батька, був його знайомим.

Один зі свідків бачив, як ввечері дитина стояла біля огорожі будинку, де мешкає підозрюваний, під його вікнами, і спостерігала звідти за вікнами свого батька — неодноразово цього дня дівчинка підходила до квартири батька, бо чекала від нього на подарунок. Підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи, востаннє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році.