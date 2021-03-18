Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус виявили у рекордних 15 тис. осіб — названо “проблемні” регіони

Коронавірус виявили у рекордних 15 тис. осіб — названо «проблемні» регіони (ІНФОГРАФІКА)

18 бер 2021, 08:32
999

Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 березня, підтвердили у понад 15 тис. осіб. На жаль, COVID-19 забрав життя 267 пацієнтів. За добу довелося госпіталізувати 4 тис. 376 українців з підозрою чи діагнозом COVID-19.

Про це повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку пандемії у нас виявили понад 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби. З них 29 тис. 253 — померли від ускладнень захворювання.

Лабораторії за добу зробили понад 118 тис. тестів методами ПЛР та ІФА. Також було здійснено майже 44 тис. експрес-тестувань на антиген до коронавірусу.

Коронавірус б’є рекорди 2021 року — за добу заразилися понад 15 тис. осіб

Коронавірус б’є рекорди 2021 року — за добу заразилися понад 15 тис. осіб

Найбільше хворих виявили у:

  • Житомирській області (1 398),

  • Києві (1 092),

  • Львівській області (1092),

  • Одеській області (997),

  • Хмельницькій області (800).


Нагадаємо, що 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Станом на 16 березня першу дозу вакцини отримали майже 72 тис. осіб. Одна людина отримала другу дозу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів