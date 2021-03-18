Коронавірус б’є рекорди 2021 року — за добу заразилися понад 15 тис. осіб

Коронавірус виявили у рекордних 15 тис. осіб — названо «проблемні» регіони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151895-koronavirus-vyyavyly-u-rekordnyh-15-tys-osib-nazvano-problemni-regiony-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 березня, підтвердили у понад 15 тис. осіб. На жаль, COVID-19 забрав життя 267 пацієнтів. За добу довелося госпіталізувати 4 тис. 376 українців з підозрою чи діагнозом COVID-19.
Про це повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Від початку пандемії у нас виявили понад 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби. З них 29 тис. 253 — померли від ускладнень захворювання.
Лабораторії за добу зробили понад 118 тис. тестів методами ПЛР та ІФА. Також було здійснено майже 44 тис. експрес-тестувань на антиген до коронавірусу.
Найбільше хворих виявили у:
Житомирській області (1 398),
Києві (1 092),
Львівській області (1092),
Одеській області (997),
Хмельницькій області (800).
Нагадаємо, що 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Станом на 16 березня першу дозу вакцини отримали майже 72 тис. осіб. Одна людина отримала другу дозу.