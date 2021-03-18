США мають бути в “нормандському форматі”, бо Росія “купила” Європу — Кравчук

https://racurs.ua/ua/n151894-ssha-maut-buty-v-normandskomu-formati-bo-rosiya-kupyla-ievropu-kravchuk.html

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США повинні приєднатися до «нормандського формату» переговорів щодо врегулювання війни на Донбасі, оскільки Росія «купує" Європу. Таку думку про розширення «нормандського формату» висловив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Я не хочу ображати Європу, але Москва Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів… Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному разі США у форматі (нормандському — ред.) зміцнить хребет цієї організації і Росія відчує, що там перебуває одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися, — заявив Кравчук в інтерв’ю для «Радіо Свободи».

На його думку, для розширення переговорного процесу необхідна згода усіх його учасників, проте, Кремль не має підстав відмовити Вашингтону в участі у перемовинах.

В чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили в порядок денний і почали обговорювати. Я за те, щоб США були присутні, — сказав Кравчук.

Очільник української делегації в ТКГ нагадав, що спочатку представник США брав участь у переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, проте згодом, США відсторонили від цього процесу.