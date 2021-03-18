США должны быть в «нормандском формате», ведь Россия «купила» Европу — Кравчук

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США должны присоединиться к «нормандскому формату» переговоров об урегулировании войны на Донбассе, поскольку Россия «покупает» Европу. Такое мнение о необходимости расширения «нормандского формата» высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Я не хочу обижать Европу, но Москва Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров… Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском — ред.) укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться, — заявил Кравчук в интервью для «Радіо Свобода».

По его мнению, для расширения переговорного процесса необходимо согласие всех его участников, однако, Кремль не имеет оснований отказать Вашингтону в участии в переговорах.

В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали, — сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что сначала представитель США участвовал в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, однако впоследствии, США отстранили от этого процесса.