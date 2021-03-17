18 марта отмечают Всемирный день вторичной переработки и день Конона Огородникаhttps://racurs.ua/n151893-18-marta-otmechaut-vsemirnyy-den-vtorichnoy-pererabotki-i-den-konona-ogorodnika.htmlРакурс
18 марта православные верующие чтят память мученика Адриана Пошехонского и мученика Конона Исаврийского. Также продолжается Великий пост — 8 день.
В народе этот день называли Конона Огородника, традиционно в этот день крестьяне замачивали семена овощей для последующей высадки. Чтобы избежать на огороде трех бед — насекомых, червей и засухи, крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для почвы, другая — для насекомых, третья — для червей».
Народные приметы на 18 марта:
- Если в этот день засыпать навоз на огород — будет хороший урожай.
- Появились первые подснежники в лесу — можно начинать вспашку.
- В доме и на полях мыши завелись — жди неурожая.
В мире 18 марта отмечают Всемирный день переработки, праздник впервые возник в 2018 году под эгидой фонда Global Recycling Foundation. Также люди отмечают день «Прости своих родителей», День инженера в Нидерландах, День высшей жертвы и День неловких моментов.
18 марта в истории:
- 1662 год — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт — карета на восемь мест.
- 1839 год — китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.
- 1946 год — в Вашингтоне свою работу начал «Всемирный банк».
- 2014 год — аннексия Крыма Россией. В Украине из-за российской агрессии объявили первую волну частичной мобилизации.
18 марта именины отмечают Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марко и Федор.
Напомним, 11 марта в мире отмечали Всемирный день сантехника, который проходил под эгидой Всемирного совета по сантехнике — the World Plumbing Council.