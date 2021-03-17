День вторичной переработки и праздник Конона Огородника отмечают 18 марта. Фото: sumypost.com

https://racurs.ua/n151893-18-marta-otmechaut-vsemirnyy-den-vtorichnoy-pererabotki-i-den-konona-ogorodnika.html

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18 марта православные верующие чтят память мученика Адриана Пошехонского и мученика Конона Исаврийского. Также продолжается Великий пост — 8 день.

В народе этот день называли Конона Огородника, традиционно в этот день крестьяне замачивали семена овощей для последующей высадки. Чтобы избежать на огороде трех бед — насекомых, червей и засухи, крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для почвы, другая — для насекомых, третья — для червей».

Народные приметы на 18 марта:

Если в этот день засыпать навоз на огород — будет хороший урожай.

Появились первые подснежники в лесу — можно начинать вспашку.

В доме и на полях мыши завелись — жди неурожая.

В мире 18 марта отмечают Всемирный день переработки, праздник впервые возник в 2018 году под эгидой фонда Global Recycling Foundation. Также люди отмечают день «Прости своих родителей», День инженера в Нидерландах, День высшей жертвы и День неловких моментов.

18 марта в истории:

1662 год — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт — карета на восемь мест.

1839 год — китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1946 год — в Вашингтоне свою работу начал «Всемирный банк».

2014 год — аннексия Крыма Россией. В Украине из-за российской агрессии объявили первую волну частичной мобилизации.

18 марта именины отмечают Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марко и Федор.

Напомним, 11 марта в мире отмечали Всемирный день сантехника, который проходил под эгидой Всемирного совета по сантехнике — the World Plumbing Council.