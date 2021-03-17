День вторинної переробки та свято Конона Городника відзначають 18 березня. Фото: sumypost.com

https://racurs.ua/ua/n151893-18-bereznya-vidznachaut-vsesvitniy-den-vtorynnoyi-pererobky-ta-den-konona-gorodnyka.html

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18 березня православні віруючі вшановують пам’ять мученика Адріана Пошехонского та мученика Конона Ісаврійського. Також триває Великий піст — 8 день.

У народі цей день називали Конона Городника, традиційно в цей день селяни замочували насіння овочів для подальшої висадки. Щоб уникнути на городі трьох бід — комах, черв’яків і засухи, селяни викопували в землі три лунки, а потім засипали їх, примовляючи: «Одна лунка для суші, інша — для комах, третя — для черв’яків».

Народні прикмети на 18 березня:

Якщо в цей день засипати гній на город — буде хороший врожай.

З’явилися перші проліски в лісі — можна починати оранку.

У будинку і на полях миші завелися — чекай неврожаю.

У світі 18 березня відзначають Всесвітній день переробки, свято вперше виникло в 2018 році під егідою фонду Global Recycling Foundation. Також люди відзначають день «Прости своїх батьків», День інженера в Нідерландах, День вищої жертви та День незручних моментів.

18 березня в історії:

1662 рік — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.

1839 рік — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1946 рік — у Вашингтоні свою роботу розпочав «Світовий банк».

2014 рік — анексія Криму Росією. В Україні через російську агресію оголосили першу хвилю часткової мобілізації.

18 березня іменини відзначають Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко та Федір.

Нагадаємо, 11 березня у світі відзначали Всесвітній день сантехніка, який проходив під егідою Всесвітньої ради по сантехніці — the World Plumbing Council.