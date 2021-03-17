Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА в 2021 году. Фото: buki.com.ua

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Ракурс

Обязательное проведение ГИА для учеников 4 и 9 классов отменили.

Министерство образования и науки Украины освободило от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году учеников, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Об этом 17 марта сообщило Минобразования на собственной странице в Facebook.

МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей учреждений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году, — заявили в МОН.

В ведомстве пояснили, что в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись «освободжен (а)». В правительстве считают, что решение отменить ГИА позволит ученикам организованно завершить обучение на фоне пандемии.

Отмечается, что это решение Минобразования вступит в силу в день его публикации в «Официальном вестнике Украины».

Напомним, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки рекомендовали перейти на дистанционное обучение учащимся школ, кроме начальных классов, а также студентам колледжей и вузов.