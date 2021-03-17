Неизвестные бактерии обнаружили ученые на МКС. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n151891-neizvestnye-bakterii-obnarujili-uchenye-na-mejdunarodnoy-kosmicheskoy-stancii.html

Ракурс

Неизвестные и загадочные бактерии нашли на борту Международной космической станции.

Международная команда исследователей из США и Индии, сотрудничающих с NASA, вдруг обнаружила на МКС четыре новых штамма бактерий, обитающих в разных местах станции. Три вида этих бактерий до сих пор были неизвестны науке. Об этом сообщается на сайте Frontiersin.

По словам исследователей, все найденные штаммы принадлежат к семейству бактерий Methylobacteriaceae, которые обычно присутствуют на земле в воде и почве. Эти бактерии участвуют в росте растения и защите его от болезней. Один из штаммов — хорошо известный Methylorubrum rhodesianum, а остальные три принадлежат к одному и тому же виду — ранее неизвестному. Они получили название IF7SW-B2T, IIF1SW-B5, и IIF4SW-B5.

Отмечается, что штамм IF7SW-B2T имеет ряд генов, которые способствуют развитию растений — один из них кодирует фермент, необходимый для деления клеток в корнях и побегах. Новый вид бактерий решили назвать Methylobacterium ajmalii. Ученые надеются, что в будущем эти штаммы удастся тем или иным образом использовать для выращивания еды в долгосрочных космических полетах.

Для выращивания растений в экстремальных условиях, с минимальным количеством ресурсов, необходимо изолировать новые микробы, которые помогают стимулировать рост растений, — пишут соавторы нового исследования.

Напомним, ликвидировать утечку воздуха из российского модуля «Звезда» на Международной космической станции решили с помощью специальных заплат. Утечка воздуха на МКС была обнаружена в августе 2020 года. Потом трещины залатали временными изолирующими средствами.