Невідомі бактерії виявили вчені на МКС. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n151891-nevidomi-bakteriyi-vyyavyly-vcheni-na-mijnarodniy-kosmichniy-stanciyi.html

Ракурс

Невідомі та загадкові бактерії знайшли на борту Міжнародної космічної станції.

Міжнародна команда дослідників з США та Індії, які співпрацюють з NASA, раптом виявила на МКС чотири нових штами бактерій, що мешкають в різних місцях станції. Три види цих бактерій досі були невідомі науці. Про це повідомляється на сайті Frontiersin.

За словами дослідників, всі знайдені штами належать до сімейства бактерій Methylobacteriaceae, які зазвичай присутні на землі у воді і ґрунті. Ці бактерії беруть участь у зростанні рослини і захисту її від хвороб. Один із штамів — добре відомий Methylorubrum rhodesianum, а інші три належать до одного і того ж виду — раніше невідомого. Вони отримали назву IF7SW-B2T, IIF1SW-B5, і IIF4SW-B5.

Зазначається, що штам IF7SW-B2T має низку генів, які сприяють розвитку рослин — один із них кодує фермент, необхідний для ділення клітин у коренях та пагонах. Новий вид бактерій вирішили назвати Methylobacterium ajmalii. Науковці сподіваються, що в майбутньому ці штами вдасться тим чи іншим чином використовувати для вирощування їжі в довгострокових космічних польотах.

Для вирощування рослин в екстремальних умовах, з мінімальною кількістю ресурсів, необхідно ізолювати нові мікроби, які допомагають стимулювати ріст рослин, — пишуть співавтори нового дослідження.

Нагадаємо, ліквідувати витік повітря з російського модуля «Звезда» на Міжнародній космічній станції вирішили за допомогою спеціальних латок. Витік повітря на МКС було виявлено у серпні 2020 року. Згодом тріщини залатали тимчасовими ізолюючими засобами.