Палац Путіна біля Геленджика. Фото: сайт Навального

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Палац Путіна став причиною знесення на узбережжі Чорного моря дитячого табору в Прасковєєвці під Геленджиком.

Фірма, що належить другу Володимира Путіна бізнесменові Геннадію Тимченку і синові іншого друга Володимиру Колбіну, викупила землю під оздоровчим табором, який знаходиться за 2 км від будівництва скандального палацу Путіна. Базу відпочинку «Золота лоза» вже знесли. Про це йдеться у розслідуванні видання «Проект».

Дитячий табір був відкритий в 1968 році і був відомчою базою відпочинку науково-дослідного інституту, який займався розробкою систем радіаційного моніторингу. У «Золотій лозі» відпочивали звичайні діти — в тому числі, з дитячих будинків. На початку 2017 року табір виставили на продаж — як непрофільний актив.

Журналісти дізналися, що все майно та право оренди на землю хотів купити бізнесмен, який хотів зробити на цьому місці дитячий курорт. Він був єдиним учасником торгів, але результат тендеру скасували. Після того були скасовані ще чотири аукціони, поки майно не придбала компанія «Блакитна ягода». Ця фірма стала відома в 2010 році, коли її назвали одним з учасників будівництва палацу для тодішнього прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, а згодом власниками компанії стали Тимченко та Колбін.

Щоб врятувати табір колишні співробітники, батьки і діти написали петицію на ім’я Путіна. Їм вдалося зібрати тисячу підписів, але їм на петицію не відповіли.

Один із будівельників зізнався, що на території колишньої «Золотої лози» майже добудували чотири шале, в одному з яких буде ВІП-театр, не більше ніж на 10 гостей.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний у січні опублікував розслідування про розташований біля російського курортного міста Геленджик на узбережжі Чорного моря так званий «палац Путіна», який спорудили у 2005−2010 роках. На його будівництво була витрачена сума в розмірі понад 1 млрд дол. США.