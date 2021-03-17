Погода в Україні. Фото: bm.img.com.ua

https://racurs.ua/ua/n151889-dosch-iz-mokrym-snigom-pogoda-v-ukrayini-na-18-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 18 березня очікується з дощем та мокрим снігом у більшості областей.

Без опадів вдень лише в Закарпатській, Волинській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях. Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 4° тепла, а вдень повітря прогріється до 2−8° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північний та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 18 березня очікується з дощем та мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° тепла, а вдень 3−5° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої доби очікується з короткочасним дощем вночі та вдень. Температуру повітря вночі прогнозують 1−3° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 4−6° тепла.

Погода в Одесі в четвер буде з короткочасними опадами у виді дощу. Температурні показники будуть наступними — вночі очікується 2−4° тепла, а вдень обіцяють 4−6° вище нуля.

Погодні умови у Львові завтра вдень будуть з мокрим снігом і дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 2−4° тепла.

Погода в Карпатах 18 березня прогнозується з опадами у виді дощу та снігу. Температура повітря вночі від 1° морозу до 3° тепла, а вдень 2−6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 17 березня в Карпатах у середині березня зіпсувалася погода — гори знову засипало снігом. Уранці на горі Піп Іван Чорногірський видимість була обмежена до 30 м, а пориви вітру досягали 23 м/с.