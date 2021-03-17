Погода в Украине. Фото: bm.img.com.ua

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Погода в Украине 18 марта ожидается с дождем и мокрым снегом в большинстве областей.

Без осадков днем только в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 4° тепла, а днем воздух прогреется до 2−8° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северный и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 18 марта ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° тепла, а днем 3−5° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается с кратковременным дождем ночью и днем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 1−3° с отметкой плюс, а днем обещают 4−6° тепла.

Погода в Одессе в четверг будет с кратковременными осадками в виде дождя. Температурные показатели будут следующими — ночью ожидается 2−4° тепла, а днем обещают 4−6° выше нуля.

Погодные условия во Львове завтра днем будут с мокрым снегом и дождем. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 2−4° тепла.

Погода в Карпатах 18 марта прогнозируется с осадками в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 3° тепла, а днем 2−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 17 марта в Карпатах в середине марта испортилась погода —горы снова засыпало снегом. Утром на горе Поп Иван Черногорский видимость была ограничена до 30 м, а порывы ветра достигали 23 м/с.