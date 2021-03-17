Украина раскритиковала отчет Ирана о сбитии самолета МАУ. Фото: delo.ua

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Украина раскритиковала окончательный отчет Ирана о сбитии самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в январе 2020 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета. Дипломат отметил, что Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета. Киев настаивал, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу. Об этом говорится на странице МИД в Facebook.

Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, ничто иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа доказывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, иранское расследование было предвзятым, представленные доказательства были выборочными, а выводы — ложными. Он утверждает, что документ не открывает всех обстоятельств и первую причину трагедии. В МИД назвали этот отчет «сборником манипуляций», чтобы оправдать Иран.

Дипломат пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Напомним, 9 марта Украина во время работы 46 сессии Совета ООН присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции о сбитии Ираном самолета МАУ и гибели 176 человек. Страны призвали Тегеран обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии.