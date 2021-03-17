Украина покинула заседание ТКГ из-за террористки с ОРДЛО (ФОТО)

Украинская делегация покинула заседание ТКГ. Фото: unn.com.ua

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Украина вышла из переговоров в ходе заседания рабочей группы по политическим вопросам при Трехсторонней контактной группе.

Такое решение украинская делегация приняла из-за приглашения россиянами разыскиваемой в Украине террористки в качестве эксперта. На заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Москва пригласила Майю Пирогову, которую в Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за терроризм. Об этом 17 марта сообщил журналист и представитель Донецкой области украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня делегаты Украины покинули комнату виртуальных переговоров. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабочая группа. В ТКГ начали заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет осужденной Пироговой.

Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКК, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас, — подчеркнул Гармаш.



Напомним, 16 марта, заседание политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было прервано через час после начала из-за все той же Майи Пироговой.