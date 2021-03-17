Українська делегація покинула засідання ТКГ. Фото: unn.com.ua

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Україна вийшла з переговорів у ході засідання робочої групи з політичних питань при Тристоронній контактній групі.

Таке рішення українська делегація прийняла через запрошення росіянами розшукуваної в Україні терористки в якості експерта. На засідання ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Москва запросила Майю Пирогову, яку в Україні заочно засудили до 10 років тюрми за тероризм. Про це 17 березня повідомив журналіст і представник Донецькій області в українській делегації у ТКГ Сергій Гармаш на власній сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні делегати України покинули кімнату віртуальних переговорів. Звіт політичної групи заблокований, як і сама робоча група. У ТКГ почали заслуховувати звіти по інших робочих групах, де немає засудженої Пирогової.

Ми з самого початку попередили, що, якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь у роботі ТКК, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас, — наголосив Гармаш.



Нагадаємо, 16 березня, засідання політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі було перервано за годину після початку через все ту ж Майю Пирогову.