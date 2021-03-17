Назвали лідера на виборах ректора КНУ. Фото: СІД

https://racurs.ua/ua/n151886-vybory-rektora-knu-staly-vidomi-lidery-golosuvannya.html

Ракурс

Голосування на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершилися у середу, 17 вересня.

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин програв ці вибори, оскільки посів лише четверте місце. Йому віддали близько 4% голосів. Лідерами голосування стали чинні працівники вишу. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Найбільше голосів здобув проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров — 44%. Ще 15% голосів відійшло проректору з науково-педагогічної роботи Олександру Рожку. Ім’я переможця виборів стане відоме після проведення другого туру виборів.

У відділі комунікацій КНУ зазначили, що в голосуванні на шести дільницях взяло участь 4 тис. 139 виборців, серед них 598 студентів та 23 курсанти коледжів.

Як відомо, вибори нового ректора проводяться, оскільки повноваження нинішнього виконувача обов’язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.

Нагадаємо, Володимир Литвин звинуватив секретаря РНБО Олексія Данілова у втручанні у виборчий процес у КНУ і у дискредитації його імені як кандидата.

На минулому тижні Данілов, коментуючи рішення РНБО щодо перевірки обставин ратифікації «Харківських угод», окремо згадав про Володимира Литвина, який голосував за ці угоди у квітні 2010 року разом із провладною більшістю. Сам колишній голова Верховної Ради заявив, що влада зацікавлена у «своїй людині» на посаді ректора.