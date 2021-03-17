Назвали лидера на выборах ректора КНУ. Фото: СИД

https://racurs.ua/n151886-vybory-rektora-knu-stali-izvestny-lidery-golosovaniya.html

Ракурс

Голосование на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко завершились в среду, 17 сентября.

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин проиграл эти выборы, поскольку занял лишь четвертое место. Ему отдали около 4% голосов. Лидерами голосования стали действующие работники вуза. Об этом сообщает «ВВС Україна».

Больше всего голосов получил проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров — 44%. Еще 15% голосов отошло проректору по научно-педагогической работе Александру Рожко. Имя победителя выборов станет известно после проведения второго тура выборов.

В отделе коммуникаций КНУ отметили, что в голосовании на шести участках приняло участие 4 тыс. 139 избирателей, среди них 598 студента и 23 курсанта колледжей.

Как известно, выборы нового ректора проводятся, поскольку полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Напомним, Владимир Литвин обвинил секретаря СНБО Алексея Данилова во вмешательстве в избирательный процесс в КНУ и в дискредитации его имени как кандидата.

На минувшей неделе Данилов, комментируя решение СНБО относительно проверки обстоятельств ратификации «Харьковских соглашений», отдельно упомянул о Владимире Литвине, который голосовал за эти соглашения в апреле 2010 года вместе с провластным большинством. Сам бывший председатель Верховной Рады заявил, что власти заинтересованы в «своем человеке» на посту ректора.