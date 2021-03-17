Польша вводит общенациональный локдаун. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n151885-polsha-vvodit-obschenacionalnyy-lokdaun.html

Ракурс

Общенациональный локдаун вводят в Польше из-за пандемии COVID-19.

В стране наблюдается стремительный рост количества новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с этим и количества активных случаев. За 16 марта выявили более 25 тыс. новых случаев заболевания, тогда как в начале февраля ежедневный прирост был в пределах 7 тыс. случаев. При этом у 52% новых больных обнаружили британский штамм болезни. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.

Поддержал введение локдауна и президент Польши Анджей Дуда.

Третья волна эпидемии коронавируса совершенно очевидна. Сегодня 25 тыс. заболеваний. Это огромное число. Мы должны бороться с этой большой угрозой, чтобы наша система здравоохранения, и за которое отвечают вооруженные силы, выдержала этот страшный наступление пандемии, а также большой рост числа госпитализированных лиц, — цитирует главу государства «Польское радио».

Локдаун вводится с субботы, 20 марта, и продлится минимум до 9 апреля. Если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, ограничения будут ужесточены до Пасхи.

Правительство Матеуша Моравецкого решило распространить ограничения, действовавшие в четырех воеводствах, в том числе в Варшаве, на всю территорию Польши. Во время действия усиленного карантина школы будут работать в дистанционном режиме. Не будут работать гостиницы.

Также будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино. Будут работать продуктовые магазины, аптеки и киоски прессы.

Напомним, 3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о третьей волне эпидемии коронавируса в Украине. Глава правительства не исключал, что в стране нужно будет вводить локдаун.