Україна розкритикувала звіт Ірану про збиття літака МАУ. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n151888-zbirka-manipulyaciy-kuleba-rozkrytykuvav-zvit-iranu-pro-zbyttya-litaka-mau-video.html

Ракурс

Україна розкритикувала остаточний звіт Ірану про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в січні 2020 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні істинних причин знищення українського літака. Дипломат зазначив, що Україна направляла Ірану понад 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту. Київ наполягав, щоб Тегеран долучив їх до фінального документу. Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

Але те, що ми сьогодні бачимо в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документу доводить, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, — наголосив Кулеба.

За його словами, іранське розслідування було упередженим, представлені докази були вибірковими, а висновки — оманливими. Він стверджує, що документ не відкриває всіх обставин та першу причину трагедії. У МЗС назвали цей звіт «збіркою маніпуляцій», щоб виправдати Іран.

Дипломат пообіцяв, що Україна разом з міжнародними партнерами домагатиметься покарання Ірану за цей злочин всіма можливими способами.

Нагадаємо, 9 березня Україна під час роботи 46 сесії Ради ООН приєдналась до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака МАУ та загибелі 176 осіб. Країни закликали Тегеран забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії.