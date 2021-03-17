Дворец Путина возле Геленджика. Фото: сайт Навального

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Ракурс

Дворец Путина стал причиной сноса на побережье Черного моря детского лагеря в Прасковеевке под Геленджиком.

Фирма, принадлежащая другу Владимира Путина бизнесмену Геннадию Тимченко и сыну другого друга Владимиру Колбину, выкупила землю под оздоровительным лагерем, который находится в 2 км от строительства скандального дворца Путина. Базу отдыха «Золотая лоза» уже снесли. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

Детский лагерь был открыт в 1968 году и был ведомственной базой отдыха научно-исследовательского института, который занимался разработкой систем радиационного мониторинга. В «Золотой лозе» отдыхали обычные дети — в том числе, из детских домов. В начале 2017 года лагерь выставили на продажу как непрофильный актив.

Журналисты узнали, что все имущество и право аренды на землю хотел купить бизнесмен, который хотел сделать на этом месте детский курорт. Он был единственным участником торгов, но результат тендера отменили. После того были отменены еще четыре аукциона, пока имущество не приобрела компания «Голубая ягода». Эта фирма стала известна в 2010 году, когда ее назвали одним из участников строительства дворца для тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина, а впоследствии владельцами компании стали Тимченко и Колбин.

Чтобы спасти лагерь бывшие сотрудники, родители и дети написали петицию на имя Путина. Им удалось собрать тысячу подписей, но им на петицию не ответили.

Один из строителей признался, что на территории бывшей «Золотой лозы» почти достроили четыре шале, в одном из которых будет ВИП-театр, не более чем на 10 гостей.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в январе опубликовал расследование о расположенном возле российского курортного города Геленджик на побережье Черного моря так называемом «дворце Путина», который построили в 2005—2010 годах. На его строительство была потрачена сумма в размере более 1 млрд долл. США.