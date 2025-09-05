Новости
Путин пригрозил бить по иностранным войскам. Фото:

Путин пригрозил ударами в случае развертывания иностранных войск в Украине

5 сен 2025, 10:54
Російська армія атакуватиме іноземні війська у разі їх розгортання в Україні.

У випадку появи іноземних військових в Україні, вони стануть «законними цілями» для Збройних сил Російської Федерації. Про це глава країни-агресора Володимир Путін заявив під час виступу на «Східному економічному форумі».

Що стосується можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження, — зазначив диктатор.

Водночас він додав, якщо буде досягнуто довгострокового миру, жодного сенсу в іноземних військах в Україні не буде.

Інші заяви Путіна:

  • Гарантії безпеки мають бути і для Росії, і для України.
  • З Україною майже неможливо домовитися по ключових питаннях.
  • Найкраще місце для зустрічі із Зеленським — Москва.
  • Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною в Москві, гарантія 100%.
  • Янукович розплакався, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові надати свої війська для підтримання миру в Україні. Війська цих країн будуть розгорнуті не на лінії фронту, а в «географічних зонах, які зараз визначаються».

Ракурс


