Ракурсhttps://racurs.ua/
Путін пригрозив бити по іноземних військах. Фото:
Путін пригрозив ударами у разі розгортання іноземних військ в Україніhttps://racurs.ua/ua/n208916-putin-prygrozyv-udaramy-u-razi-rozgortannya-inozemnyh-viysk-v-ukrayini.htmlРакурс
Російська армія атакуватиме іноземні війська у разі їх розгортання в Україні.
У випадку появи іноземних військових в Україні, вони стануть «законними цілями» для Збройних сил Російської Федерації. Про це глава країни-агресора Володимир Путін заявив під час виступу на «Східному економічному форумі».
Що стосується можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження, — зазначив диктатор.
Водночас він додав, якщо буде досягнуто довгострокового миру, жодного сенсу в іноземних військах в Україні не буде.
Інші заяви Путіна:
- Гарантії безпеки мають бути і для Росії, і для України.
- З Україною майже неможливо домовитися по ключових питаннях.
- Найкраще місце для зустрічі із Зеленським — Москва.
- Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною в Москві, гарантія 100%.
- Янукович розплакався, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до Євросоюзу.
Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові надати свої війська для підтримання миру в Україні. Війська цих країн будуть розгорнуті не на лінії фронту, а в «географічних зонах, які зараз визначаються».