Російський диктатор володимир путін 15 серпня вирушив на Аляску.

Глава країни-агресора вилетів із Магадана на літаку Ту-214ПУ. Очікується, що президентський борт прибуде в Анкоридж близько 21.00 за київським часом. Про це свідчать дані сервісу Flightradar.

Прес-секретар глави рф Дмитро Пєсков заявив, що під час саміту очікується розмова тет-а-тет за участю помічників. Після цього плануються переговори у складі делегацій. Не виключено, що спілкування відбудеться у форматі робочого сніданку.

Після перемовин Трамп та путін на деякий час розійдуться, а потім запланована спільна прес-конференція. У Кремлі вважають, що переговори займуть щонайменше шість-сім годин.

Нагадаємо, сьогодні в найбільшому місті Аляска Анкориджі відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Очікується, що вони поспілкуються тет-а-тет, а також разом із делегаціями. Говоритимуть про війну в Україні, а також про економічну справпрацю.