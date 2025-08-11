Дональд Трамп заявив свою поїздку до росії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208404-tramp-zayavyv-pro-poyizdku-do-rosiyi-na-zustrich-z-putinym-video.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп анонсував свою поїздку до росії.

Господар Білого дому заявив, що найближчої п’ятниці, 15 серпня, відвідає російську федерацію. Там він зустрінеться з російським президентом володимиром путіним. Про це він заявив під час прес-конференції 11 серпня.

Я планую побачити путіна, я їду в росію у пʼятницю, — зазначив він, але не рокрив деталей.

Ймовірно Трамп обмовився, адже раніше й американська, і російська сторона заявили, що домовилися про зустріч президента США з главою рф володимиром путіним 15 серпня на Алясці. Трамп тоді припустив, що угода про мир між Україною та росією передбачатиме певний обмін територіями.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати Америки пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.