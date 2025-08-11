Новости
Дональд Трамп заявил свою поездку в россию. Фото:

Трамп заявил о поездке в россию на встречу с путиным (ВИДЕО)

11 авг 2025, 18:23
Президент США Дональд Трамп анонсував свою поїздку до росії.

Господар Білого дому заявив, що найближчої п’ятниці, 15 серпня, відвідає російську федерацію. Там він зустрінеться з російським президентом володимиром путіним. Про це він заявив під час прес-конференції 11 серпня.

Я планую побачити путіна, я їду в росію у пʼятницю, — зазначив він, але не розкрив деталей.

Ймовірно Трамп обмовився, адже раніше й американська, і російська сторона заявили, що домовилися про зустріч президента США з главою рф володимиром путіним 15 серпня на Алясці. Трамп тоді припустив, що угода про мир між Україною та росією передбачатиме певний обмін територіями.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати Америки пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

