США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на прес-конференції, що має «багато побоювань і багато надій» щодо зустрічі американського та російського лідерів. І відзначив «тактику непередбачуваності», коли йдеться про різні кроки та дії Трампа. Про це повідомила агенція Reuters.

Американська сторона пообіцяла, що проконсультується з європейськими партнерами щодо своєї позиції перед зустріччю на Алясці. Я чекатиму… наслідків зустрічі президентів Трампа та путіна — у мене багато побоювань і багато надій, — зазначив він.

Польський прем'єр відзначив, що росія, як агресор, не повинна отримати вигоду від війни в Україні. І наголосив, що українські союзники в Європі розуміють, «що державні кордони не можуть бути змінені силою».

Туск додав, що деякі частини пропозиції Москви щодо українських територій виглядають «однобокими».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що домовився з главою рф володимиром путіним зустрітися 15 серпня на Алясці. Також господар Білого дому припустив, що угода про мир між Україною та росією передбачатиме певний обмін територіями.

Натомість український президент Володимир Зеленський виступив із заявою, що Україна нікому не даруватиме своїх земель.

