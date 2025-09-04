Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n208903-viyska-v-ukrayinu-gotovi-vidpravyty-26-krayin-makron.html

Ракурс

26 країн готові надати свої війська для підтримання миру в Україні.

Ці країни готові залучити своїх військових в Україні на землі, повітрі чи в морі для гарантій безпеки після припинення вогню чи настання миру. Така військова місія виключає війну проти Росії, її мета — гарантувати мир. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 вересня після проведення саміту «Коаліції охочих» в Парижі.

Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру, — наголосив він.

За словами Макрона, війська цих країн будуть розгорнуті не на лінії фронту, а в «географічних зонах, які зараз визначаються».

Французький президент додав, що на сьогоднішньому саміті були напрацьовані гарантії безпеки, які мають політичне підтвердження і відповідають усім програмним документам НАТО й безпеці східного фронту Північноатлантичного альянсу.

Інші заяви Макрона:

У мирних переговорах не може бути жодних обмежень стосовно формату чи спроможності української армії.

Незабаром очікуються нові контакти між американцями та росіянами.

Нагадаємо, сьогодні під час саміту в Парижі учасники «Коаліції охочих» заявили про готовність надати Україні ракети далекого радіусу дії.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну, бо він не лише затягує мирні переговори, але й продовжує обстрілювати Україну дронами та ракетами.