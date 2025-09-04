Засідання «Коаліції охочих» у Парижі. Фото: ОП

Учасники «Коаліції охочих» готові надати Україні ракети далекого радіусу дії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який 4 вересня віртуально долучився до саміту, привітав оголошення, які зробили деякі партнери з коаліції щодо постачання Україні далекобійних ракет. Про це повідомили на сайті британського уряду.

Стармер під час своєї промови заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну, бо диктатор не лише затягує мирні переговори, але й продовжує обстрілювати Україну дронами та ракетами. Зокрема, прем'єр згадав російські атаки на будівлю представництва Європейського Союзу та офіс Британської Ради в Києві.

Глава британського уряду також наголосив, що «Коаліція охочих» має «непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом».

Президент Володимир Зеленський тим часом поінформував, що на засіданні «Коаліції охочих» детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Також сторони скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. Крім того, європейці вже займаються підготовкою 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ. До санкцій долучиться і Японія.

Маємо однакове бачення, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну. Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбулася зустріч країн «Коаліції охочих» щодо підтримки України в якій брали участь понад 30 лідерів країн та глав урядів. Засідання пройшло в Єлисейському палаці, до нього ненадовго приєднався й спецпредставник США Стів Віткофф, який також провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.