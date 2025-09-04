Зеленський зустрівся з Віткоффом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208898-zelenskyy-ta-vitkoff-zustrilysya-v-paryji.html

Ракурс

Представник президента США Стів Віткофф 4 вересня провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Сьогодні в столиці відбулася зустріч країн «Коаліції охочих щодо підтримки України. Участь брали понад 30 лідерів країн та глав урядів. Засідання пройшло в Єлисейському палаці, до нього ненадовго приєднався й Віткофф. Після цього він провів зустріч із Зеленським. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі для українських ЗМІ.

Очікується, що найближчим часом лідери Європи й Віткофф поведуть телефонну розмову з главою Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. А після цього президент Франції Еммануель Макрон розповість журналістам подробиці зустрічі «Коаліції охочих».

Нагадаємо, 14 серпня «Коаліція охочих» у спільній заяві наголосила, що мирні домовленості щодо України не повинні містити обмежень для Збройних сил України, а росія не має права забороняти Україні вступ до Євросоюзу чи НАТО. Також європейці наголосили на тому, що гарантії безпеки для України мають бути надійними.