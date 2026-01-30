Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Прямих домовленостей між Україна та РФ щодо енергетичного перемир’я не було.

Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зеленський зазначив, що тема енергетичного перемир’я порушувалася під час переговорів в Абу-Дабі 23−24 січня американською стороною:

Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було.

Він наголосив, що ідея про енергетичне перемир’я — це ініціатива американської сторони і особисто президента США Дональда Трампа:

І ми можемо вважати, що це можливість, а не домовленість. А буде це працювати або не буде, і що буде працювати, — я не можу вам поки що сказати. У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються.

Зеленський додав, що Україна буде «дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків»:

Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, — ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки.

У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків, — наголосив він.

