Велика Британія виділяє Україні пакет військової допомоги у сфері ППО на 600 млн фунтів

Міністр оборони Британії Джон Гілі (праворуч), фото: Міноборони України

Велика Британія надсилає Україні пакет засобів протиповітряної оборони на 600 млн фунтів, щоб надати нові оборонні можливості для збиття російських дронів протягом зими.

Міністр оборони Джон Хілі заявив, що Київ отримає «системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання дронів», повідомляє SkyNews.

Зазначається, що Хілі сьогодні буде співголовою 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Українці продовжують боротися з величезною мужністю — як військові, так і цивільні, — наголосив він.

Інвестиції Велико Британії в повітряну оборону в розмірі 600 млн фунтів стерлінгів цього року є критично важливою допомогою для українців, які захищають свої міста та енергетичну інфраструктуру від варварських атак Росії, — додав міністр.

Він зазначив, що разом із партнерами Лондон працює над наданням життєво важливої підтримки обороні України, щоб «поставити її в найсильніше можливе становище для забезпечення миру».

Джерело: SkyNews