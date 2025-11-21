Новини
США потужно тиснуть на Україну з вимогою підписати новий мирний план. Фото:

США зупинять військову допомогу Україні у разі відмови від мирного плану — Reuters

21 лис 2025, 18:24
США тиснуть на Україну з вимогою підписати новий мирний план.

Наразі Київ зіштовхнувся з безпрецедентним тиском з боку Вашингтона щодо погодження рамкової угоди про мир з Росією, посередником у якій виступають Сполучені Штати. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела, які обізнані з перебігом переговорів.

Зазначається, що цей тиск з боку Америки є набагато потужнішим, ніж під час попередніх спроб домовленостей. США попередили, що можуть припинити надавати Україні розвідувальні дані та військову допомогу, якщо українська влада не погодиться на запропонований план миру.

Одне з анонімних джерел поінформувало, що у Вашингтоні очікують, що український президент Володимир Зеленський підпише новий план мирного врегулювання до Дня подяки, 27 листопада.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський офіційно отримав проект мирного плану США і планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом. Після підписання документа Києвом його хочуть представити в Москві та фіналізувати на початку грудня.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


